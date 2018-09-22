PATERNÒ: CONDANNATO A 5 ANNI PER RICETTAZIONE, ARRESTATO
22 settembre 2018 15:09
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 33enne Giuseppe AUTERI del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
Condannato dai giudici per ricettazione, reato commesso a Paternò il 5 agosto del 2014, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad ani 5 di reclusione.
L’arrestato è stato tradotto presso propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, come disposto da A.G., informata dalla Stazione di Paternò.