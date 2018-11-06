PATERNÒ: CONDANNATO PER RISSA, RUMENO ARRESTATO
A cura di Redazione
06 novembre 2018 12:19
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 36enne Florin Adrian MOGA domiciliato a Paternò, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo, già condannato dai giudici per rissa, reato commesso ad Adrano il 13 aprile 2014, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a mesi 2 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.