95047

PATERNÒ, CONDANNATO PERCHÉ UBRIACO ALLA GUIDA DELL’AUTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 38enne Francesco Puglisi del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunal...

A cura di Redazione Redazione
25 aprile 2021 13:31
PATERNÒ, CONDANNATO PERCHÉ UBRIACO ALLA GUIDA DELL’AUTO -
Cronaca
Condividi

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 38enne Francesco Puglisi del posto, in

PATERNÒ, CONDANNATO PERCHÉ UBRIACO ALLA GUIDA DELL’AUTO
PATERNÒ, CONDANNATO PERCHÉ UBRIACO ALLA GUIDA DELL’AUTO
esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.

L’uomo, già condannato dai giudici per guida sotto l’influenza dell’alcool, reato commesso a Paterno il 28 maggio 2014, quando fu coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida dell’auto con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a mesi 8 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047