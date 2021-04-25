PATERNÒ, CONDANNATO PERCHÉ UBRIACO ALLA GUIDA DELL’AUTO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 38enne Francesco Puglisi del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunal...
L’uomo, già condannato dai giudici per guida sotto l’influenza dell’alcool, reato commesso a Paterno il 28 maggio 2014, quando fu coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida dell’auto con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente a mesi 8 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.