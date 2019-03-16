PATERNO': CONFERENZA "L'ETERNO FEMMINILE, STORIE DI DONNE CHE SI RACCONTANO"

Ieri pomeriggio al palazzo Alessi si e' tenuta una conferenza molto affollata dei club service Lions,Fidapa e Leo dal titolo "L'Eterno Femminile, storie di donne che si raccontano".Sono intervenuti,do...

Ieri pomeriggio al palazzo Alessi si e' tenuta una conferenza molto affollata dei club service Lions,Fidapa e Leo dal titolo "L'Eterno Femminile, storie di donne che si raccontano".

Sono intervenuti,dopo i consueti saluti dei presidenti dottoressa Lella Di Mattea per la Fidapa,dottore Francesco Ciancitto per i Lions e l'ingegnere Fiorenza D'Urso per i Leo,i relatori dell'evento Marinella Fiume ,una delegazione femminile di ufficiali della base di Sigonella e il regista di cortometraggi Manno.

Tra gli ospiti intervenuti all'evento anche il sindaco Naso,il presidente del consiglio cittadino Sambataro,l'assessore Calenduccia e il neo assessore Chirieleison