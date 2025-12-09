Paternò. Consegna la droga in pieno centro ma non si accorge che i Carabinieri lo stanno osservando: arrestato

Un’operazione lampo dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 30enne residente nell’hinterland catanese, sorpreso in pieno centro mentre cedeva stupefacenti a un automobilista. L’attenzione costant...

Un’operazione lampo dei Carabinieri ha portato all’arresto di un 30enne residente nell’hinterland catanese, sorpreso in pieno centro mentre cedeva stupefacenti a un automobilista.

L’attenzione costante dei militari della Compagnia di Paternò nel monitorare le strade cittadine e contrastare con decisione il traffico di sostanze stupefacenti, ha consentito ad una pattuglia di scorgere il giovane mentre si avvicinava a un veicolo in sosta nei pressi di via Vittorio Emanuele e consegnava due piccoli involucri al conducente, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro.

L’intervento immediato dell’equipaggio ha permesso di bloccare entrambi. L’acquirente, un 32enne residente a Catania, ha ammesso di aver acquistato la droga pochi istanti prima e ha consegnato spontaneamente due dosi di crack, mentre la perquisizione effettuata sullo spacciatore ha consentito di recuperare un borsello nel quale il pusher aveva nascosto marijuana e crack.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per spaccio e detenzione di droga e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Il giorno successivo, dinanzi al Tribunale di Catania, il 30enne è stato condannato a un anno di reclusione e 1.000 euro di multa, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.