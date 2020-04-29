Il consigliere Virgillito Patrizia, chiede al Sindaco Naso di intervenire per poter finalmente aprire, dopo mesi di totale chiusura, i cimiteri della città che sono il luogo della memoria per tutti.“R...

PATERNO': CONSIGLIERA VIRGILLITO: "APPELLO PER LA RIAPERTURA DEI CIMITERI"

“Riaprire con misure stringenti ma che garantiscano alle persone la possibilità di poter accedere ai due cimiteri di Paternò e di poter così rendere omaggio ai propri cari. Sono tanti i cittadini che lo chiedono e la mia proposta è di regolamentare gli accessi in modo scaglionato così da consentire un minimo distanza di sicurezza tra la gente ed evitare qualsiasi possibilità di assembramento.

Adottiamo un sistema di ingresso con al massimo 25/30 persone a turnazione per la durata di 15 minuti ad ogni ingresso.

Considerando che dal prossimo 4 maggio sarà possibile celebrare i funerali con un massimo di 15 persone partecipanti, ritengo opportuno concedere la possibilità di poter recarsi anche nei cimiteri”.

