PATERNO', CONTINUA IL PROGETTO DI STREET ART: "SANTA BARBARA" IL NUOVO MURALES CHE RAVVIVA LA CITTÀ

Lo scorso ottobre, la città di Paterna ha vissuto un momento di rinascita artistica con la consegna del primo intervento di street art, l'"Amazzone Normanna", un'opera che ha catturato l'attenzione di tutti, realizzata con maestria da Ligama e situata su una palazzina di via Dalmazia.

Questo primo successo ha dato il via a un impegno più ampio: quello di dare continuità al progetto di riqualificazione urbana, partendo proprio dai quartieri periferici.

Oggi, con grande gioia e soddisfazione, siamo lieti di annunciare la consegna del secondo murales, intitolato "Santa Barbara". Questa nuova opera, raffigurante la nostra santa patrona, si distingue per la sua bellezza e significato, con due finestre che si affacciano sulla meravigliosa collina storica che caratterizza il paesaggio di Paternò.

Fin dai primi istanti dalla sua realizzazione, questo progetto ha ottenuto un caloroso e diffuso apprezzamento dalla comunità paternese, confermando il suo ruolo di valore aggiunto per la città e i suoi abitanti.

Il consigliere comunale Michele Russo sottolinea con orgoglio che l'intervento è stato possibile grazie al sostegno finanziario di aziende locali. Questo dimostra quanto sia importante il coinvolgimento attivo del settore privato nelle iniziative di miglioramento urbano e culturale del territorio. La collaborazione tra enti pubblici e privati è essenziale per creare un ambiente favorevole alla crescita e al benessere della comunità.

Il murales "Santa Barbara" non è solo un'opera d'arte, ma un simbolo di identità e orgoglio per la città di Paternò. Continueremo a lavorare con determinazione per portare avanti questo progetto di street art e per valorizzare sempre di più il patrimonio artistico e culturale della nostra amata città.