PATERNO’: CONTINUA LA GARA DI SOLIDARIETÀ PER LA PICCOLA GIULIA AFFETTA DA UNA GRAVE MALATTIA DEL FEGATO, HA BISOGNO DI TUTTI NOI

Continua la gara di solidarietà per la piccola Giulia.Da circa 10 giorni è ricoverata nel centro ricerca dell’Ismet di Palermo, in attesa di un difficile trapianto di fegato. Parliamo di Giulia, neon...

Continua la gara di solidarietà per la piccola Giulia.

Da circa 10 giorni è ricoverata nel centro ricerca dell’Ismet di Palermo, in attesa di un difficile trapianto di fegato. Parliamo di Giulia, neonata Paternese, di appena tre mesi a cui è stata diagnosticato il fegato cirrotico cicatrizzato, che purtroppo rende difficili le sue condizioni di vita.

Oltre a ciò, Giulia è ricoverata per altri controlli e in attesa di potere avere le cure necessarie per sopravvivere. Figlia di una coppia di giovani Paternesi, hanno costi enormi e per questo, la giovane coppia, chiede un piccolo supporto economico a chi può farlo, e soprattutto a chi vuole aiutarli in questa difficile avventura.

Anche noi di 95047, vogliamo aiutare questi ragazzi e soprattutto Giulia, facendoci promotori di una raccolta che serve per un nobile scopo. Ci affidiamo a Voi, Paternesi dal cuore grande che in più occasioni avete dimostrato la vostra grande sensibilità, per aiutare Giulia e i loro genitori. Ve ne siamo grati, e sono grati anche Giulia e la sua famiglia.

Ecco gli estremi per potere donare:

CARTA POSTEPAY NUMERO 5333 1711 1518 5510 INTESTATA A MARTELLI CARMELO CODICE FISCALE MRTCML95A29G371U

IBAN IT95T3608105138247880847884