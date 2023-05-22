PATERNÒ,. CONTINUANO I DISSERVIZI IDRICI, IN ATTESA CHE L'ENEL RIPARI IL GUASTO L'AMA INSTALLA I GRUPPI ELETTROGENI

L' Ama informa che nella notte del 19 maggio 2023 a partire dalle ore 04 l'Enel a cause delle condizioni meteo, ha dovuto disalimentare l'energia elettrica di media tensione , senza alcun preavviso.Tu...

L' Ama informa che nella notte del 19 maggio 2023 a partire dalle ore 04 l'Enel a cause delle condizioni meteo, ha dovuto disalimentare l'energia elettrica di media tensione , senza alcun preavviso.

Tutto ciò ha comportato il distacco di 4 pozzi.

L' Ama ha tempestivamente cominciato sul proprio sito istituzionale il disservizio, a tutt'oggi l'Enel non ha provveduto a riparare il guasto alla proprio linea elettrica e non ha fornito alcuna assistenza alternativa.

In data odierna, 22 maggio 2023, l'Ama sta provvedendo ad installare dei gruppi elettrogeni per arginare il disservizio.

Sarà cura dell'azienda stessa fornire appena saranno disponibili ulteriori aggiornamenti