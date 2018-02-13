PATERNO': Continuano i successi per il team taekwondo Marletta
Si sono svolti oggi,domenica 11 Febbraio i campionati interregionali di taekwondo,presenti 250 a atleti da 4 regioni d’Italia ,Calabria,Lazio,Umbria e Sicilia.
Il team taekwondo Marletta diretto e allenato dal Maestro Tony Marletta continua a portare medaglie,di seguito i risultati.
3 ORO,1 Argento.
ORO Federico Palumbo,18 a 1,finale 16 a 1
ORO Aurelio Pennisi,35 a 15,21 a 13,finale 21 a 16
OROGabriele Rau ,21 a 0,32 a 2,finale 15 a 3
ARGENTO Catena Giorgia 26 a 11,finale 20 a 21
Un ulteriore soddisfazione arriva per il team Marletta, con la convocazione per Aurelio Pennisi ,Gabriele Rau e Giorgia Catena, che rappresenteranno la SICILIA alla coppa Italia nel mese di Giugno a Roma.