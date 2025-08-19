Paternò, conto alla rovescia per l’Albergo Sicilia: offerte preliminari entro il 31 agosto

La Città Metropolitana di Catania ha avviato la procedura preliminare per la vendita dello storico Albergo Turistico Sicilia, situato in via Vittorio Emanuele 391 a Paternò. L’edificio, da anni inutil...

La Città Metropolitana di Catania ha avviato la procedura preliminare per la vendita dello storico Albergo Turistico Sicilia, situato in via Vittorio Emanuele 391 a Paternò. L’edificio, da anni inutilizzato, è oggi al centro di un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla successiva asta.

L’immobile, censito al catasto come categoria D/2 (alberghi), si sviluppa su quattro piani più seminterrato, per una superficie commerciale complessiva di oltre 2.100 metri quadrati, a cui si aggiungono circa 1.250 metri quadrati di aree esterne destinate a parcheggio e spazi verdi. In passato sede ricettiva di riferimento per il territorio, l’albergo versa però oggi in condizioni mediocri, con impianti e arredi danneggiati o vandalizzati, e necessita di consistenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, rappresenta una fase conoscitiva di mercato: chi fosse interessato potrà manifestare la propria disponibilità entro il 31 agosto 2025, inviando la documentazione richiesta tramite PEC. Successivamente, la Città Metropolitana procederà con una gara pubblica aperta, alla quale potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge. L’immobile sarà aggiudicato a chi presenterà la migliore offerta, superiore alla base d’asta che verrà stabilita.

Il responsabile del procedimento, l’ingegnere Francesco Nicosia, ha precisato che l’Ente si riserva comunque la facoltà di non procedere all’alienazione, senza che ciò comporti diritti o indennizzi per i partecipanti.

L’operazione potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per una struttura che, un tempo, costituiva un punto di riferimento turistico per Paternò e il comprensorio etneo. Ora la sfida è capire se ci sarà un imprenditore pronto a investire per riportare in vita lo storico “Albergo Sicilia” e restituirgli un ruolo centrale nello sviluppo della città.