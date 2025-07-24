Continua l’ondata di caldo estremo che sta investendo tutta la Sicilia, con temperature che oggi sfiorano e in alcuni punti superano i 40 gradi. Un clima rovente che alimenta il rischio incendi: solo...

Un clima rovente che alimenta il rischio incendi: solo nelle ultime ore, diversi focolai sono stati segnalati in varie zone dell’isola, alcuni dei quali particolarmente preoccupanti.

Uno dei più vasti si è sviluppato poco prima delle ore 14 in Contrada Scalilli, nel territorio etneo, dove le fiamme stanno divorando ettari ed ettari di vegetazione, alimentate dal vento caldo e dalla siccità.

Il rogo è tuttora in corso, con una densa colonna di fumo grigio-nero ben visibile anche a distanza, segnale che tra i materiali bruciati potrebbero esserci anche pneumatici o rifiuti speciali.

Paura per i casolari della zona, alcuni dei quali si trovano non lontano dalla linea del fuoco.

L’ondata di calore eccezionale sta mettendo a dura prova non solo i cittadini, ma anche i soccorritori, impegnati in turni serrati per far fronte all’emergenza. Si raccomanda alla popolazione massima prudenza, di evitare spostamenti nelle ore più calde e di non accendere fuochi né abbandonare rifiuti nelle aree verdi.

Le autorità locali monitorano costantemente la situazione, mentre la Regione ha dichiarato stato di preallerta per rischio incendi e ondate di calore in gran parte del territorio siciliano.

PATERNÒ, CONTRADA SCALILLI IN FIAMME: VASTO INCENDIO TUTT'ORA IN CORSO, MINACCIATI I CASOLARI, FUMO VISIBILE A DISTANZA

GRAZIE PER LE FOTO A ROBERTA GUARNERA