PATERNÒ: CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ

Il comune di Paternò ha pubblicato l'avviso che per l'anno scolastico 2023 ha predisposto l'erogazione di contributi economici finalizzati a sostenere l'onere economico per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, residenti nel territorio comunale e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado.

Beneficiari:

I beneficiari dei contributi sono gli studenti con disabilità residenti nel Comune di Paternò che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. È obbligatorio che lo studente sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell'handicap ex L.104 art. 3 comma 3 in corso di validità).

Criteri e Modalità di Assegnazione del Contributo:

Il contributo sarà erogato a rimborso della spesa sostenuta per il trasporto scolastico del minore presso l'istituzione scolastica frequentata, considerando il tragitto A/R. Per ottenere il contributo, l'istanza dovrà documentare la spesa sostenuta durante l'anno scolastico 2023, presentando un'attestazione di frequenza scolastica rilasciata dall'istituto scolastico.

Sulla base delle richieste inoltrate tramite apposita modulistica, l'Amministrazione, dopo aver verificato l'istanza e la documentazione allegata, stilerà l'elenco degli aventi diritto al contributo a rimborso della spesa sostenuta (1/5 del costo del carburante). L'importo non potrà superare quello indicato nella nota metodologica allegata al decreto del 27/02/2023 adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

In caso di numero di istanze superiore alle risorse attribuite, la ripartizione verrà decurtata proporzionalmente.

Modalità e Termini di Presentazione delle Domande:

Il modello di domanda, scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente, dovrà essere compilato integralmente e corredato da:

Copia del documento di identità dell'istante e del minore per il quale si richiede il contributo.

Certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell'handicap ex L.104 art. 3 comma 3 in corso di validità).

Certificato di iscrizione a scuola.

Non saranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine.

L'istanza potrà essere presentata:

A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Paternò dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

A mezzo PEC inviandola all'indirizzo [email protected].

In caso di difficoltà nell'invio o per ricevere supporto nella compilazione, è possibile contattare i numeri di telefono 095/7970392.

Le domande per il rimborso del trasporto scolastico potranno essere presentate fino al 19/01/2024.

