PATERNO': CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. SCADENZA DOMANDA 15 NOVEMBRE
Scade il 15 novembre il termine ultimo per la presentazione delle istanze per ottenere la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2021/2022.
I beneficiari sono gli alunni facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito, sancito dall’Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non sia superiore a €10.632,94.
Il beneficio può essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale, previa istanza di partecipazione, redatta utilizzando i modelli già in distribuzione presso le scuole, ovvero scaricabili anche sul sito del comune www.comune.paterno.ct.it
La documentazione richiesta dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto Scolastico frequentante, corredata, a pena d’esclusione, dalla documentazione richiesta.