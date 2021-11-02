95047

PATERNO': CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. SCADENZA DOMANDA 15 NOVEMBRE

02 novembre 2021 14:14
News
Scade il 15 novembre il termine ultimo per la presentazione delle istanze per ottenere la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2021/2022.

I beneficiari sono gli alunni facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito, sancito dall’Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non sia superiore a €10.632,94.

Il beneficio può essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale, previa istanza di partecipazione, redatta utilizzando i modelli già in distribuzione presso le scuole, ovvero scaricabili anche sul sito del comune www.comune.paterno.ct.it

La documentazione richiesta dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto Scolastico frequentante, corredata, a pena d’esclusione, dalla documentazione richiesta.

PUOI SCARICARE LA DOMANDA PURE CLICCANDO QUI 

