Paternò, blitz Polizia Paternò, controlli a tappeto della Polizia: 179 identificati e multe per oltre 14mila euro

Controlli in centro e nelle periferie con Polizia di Stato e Polizia Locale: 103 veicoli verificati, sequestri e sanzioni per irregolarità assicurative e revisioni.

La Polizia di Stato ha coordinato una nuova operazione di controllo del territorio a Paternò, la quale ha interessato diverse zone del centro cittadino, dal centro storico alle zone periferiche, passando dai punti di collegamento con gli altri Comuni dell’hinterland etneo.

Il servizio è stato svolto dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e agli agenti della Polizia Locale del Comune di Paternò.

In centro, in piazza Regina Margherita, e lungo corso Del Popolo sono stati istituiti posti di controllo fissi per verificare l’osservanza delle norme del Codice della Strada. Analogamente, i poliziotti hanno effettuato verifiche davanti alle attività commerciali per sanzionare eventuali condotte illecite alla guida in grado di compromettere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada.

Quest’attività ha permesso di identificare 179 persone, di cui 31 con precedenti, e di controllare 103 veicoli, tra auto e scooter.

Molteplici le sanzioni elevate ad automobilisti e scooteristi indisciplinati per un totale di 14.138 euro. La maggior parte delle infrazioni ha riguardato la mancanza di copertura assicurativa e di revisione periodica del mezzo.

Alcuni conducenti sono stati sorpresi a guidare sprovvisti della cintura di sicurezza, altri, invece, con patente di guida scaduta.

Ciò ha determinato, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche il sequestro di alcune autovetture, il fermo amministrativo di uno scooter e il ritiro di quattro carte di circolazione.