Paternò, controlli a tappeto delle forze dell’ordine: ritirate 4 patenti e 2 giovani segnalati

Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza in azione: controllate 71 persone e 53 veicoli. Contestate 14 violazioni al Codice della strada.

Garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire comportamenti pericolosi e contrastare le diverse forme di illegalità diffusa: sono questi gli obiettivi dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti a Paternò, dove i Carabinieri della locale Compagnia, insieme agli agenti della Polizia Locale e ai militari della Guardia di Finanza, con il supporto dei militari della C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno effettuato un’attività coordinata di vigilanza e prevenzione.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle iniziative finalizzate a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, attraverso controlli mirati nelle aree urbane e lungo le principali arterie stradali. Un’attività che, oltre a contrastare le condotte illecite, mira a promuovere il rispetto delle regole e a garantire ai cittadini una maggiore sicurezza, sia reale sia percepita.

Nel corso del servizio, i militari e gli agenti hanno identificato 71 persone e controllato complessivamente 53 veicoli e motoveicoli. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza della circolazione stradale, con la contestazione di 14 violazioni al Codice della strada, tra le quali guida con il cellulare e senza casco protettivo.

Gli accertamenti hanno comportato anche il ritiro di 4 patenti di guida, la sospensione di un’altra patente e il fermo amministrativo di un’autovettura. Nel corso delle verifiche sono state inoltre effettuate 3 perquisizioni veicolari.

L’attività di prevenzione ha interessato anche il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. In tale ambito, 2 giovani maggiorenni sono stati segnalati alla Prefettura di Catania ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, che disciplina le conseguenze amministrative connesse alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il servizio evidenzia il valore della collaborazione tra le diverse forze impegnate nel controllo del territorio, ciascuna secondo le proprie competenze, e l’importanza di una presenza capillare e coordinata, in grado di prevenire condotte pericolose, accertare le violazioni e intervenire sulle situazioni che possono incidere sulla sicurezza della comunità.