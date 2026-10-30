Paternò, controlli a tappeto ieri sera: Polizia Locale e Polizia di Stato, multe per 9mila euro
Circa 50 veicoli controllati, scoperti automobilisti senza patente, mezzi privi di assicurazione e revisione. I controlli continueranno.
PATERNÒ – Controllo congiunto della Polizia Locale di Paternò con gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati di Adrano e Catania nella tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre.
Nel corso dell'operazione, la Polizia Locale ha controllato circa 50 veicoli, accertando diverse violazioni al Codice della Strada.
In particolare, sono state contestate 3 violazioni per mancata copertura assicurativa, 2 per guida senza patente, 2 per mancata esibizione dei documenti necessari alla circolazione e 3 per omessa revisione del veicolo.
Complessivamente sono state accertate 10 violazioni al Codice della Strada, con sanzioni amministrative per un importo totale di circa 9.000 euro.
Tra le irregolarità riscontrate, particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione di veicoli senza assicurazione e alla presenza di conducenti sprovvisti di patente, situazioni che possono rappresentare un rischio per la sicurezza degli utenti della strada.
L'attività di controllo del territorio proseguirà anche nei prossimi giorni, con ulteriori verifiche sulle strade cittadine per garantire il rispetto delle norme sulla circolazione e la sicurezza stradale.