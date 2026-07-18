Paternò, controlli a tappeto in Corso Italia: scattano multe per revisione, assicurazione e casco

PATERNÒ – Controlli congiunti nella giornata di ieri lungo Corso Italia a Paternò, dove sono entrati in azione gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Adrano e della Polizia Municipale di Paternò.

Il servizio è stato finalizzato principalmente al controllo dei documenti di circolazione e alla verifica della regolarità dei veicoli in transito.

Nel corso dell’attività, la Polizia Municipale ha controllato complessivamente 16 mezzi, riscontrando diverse violazioni al Codice della Strada. In particolare, sono stati elevati 3 verbali per omessa revisione, un verbale per mancata copertura assicurativa e un verbale per mancato utilizzo del casco protettivo.

L’importo complessivo delle sanzioni elevate ammonta a circa 1.400 euro.

I controlli congiunti sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine.