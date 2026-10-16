Paternò, controlli: automobilisti senza patente e assicurazione, multe per 8.200 euro
Servizio congiunto con i Carabinieri in tre zone della città. Scoperti automobilisti senza patente, assicurazione e revisione. Disposti anche un sequestro e cinque fermi amministrativi.
PATERNÒ – Controlli straordinari della circolazione stradale nella serata di ieri, giovedì 15 ottobre, a Paternò, dove è stato effettuato un servizio congiunto con i Carabinieri della locale Stazione.
Le verifiche hanno interessato Piazza Purgatorio, Piazza della Regione e Corso del Popolo, tre zone della città nelle quali sono stati complessivamente controllati 50 veicoli.
Il bilancio dell'operazione è di circa 8.200 euro di sanzioni amministrative, oltre a un sequestro e cinque fermi amministrativi.
Le violazioni accertate
Nel corso dei controlli sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada. In particolare:
3 violazioni dell'articolo 80 per omessa revisione dei veicoli;
1 violazione dell'articolo 193 per circolazione senza copertura assicurativa;
1 violazione dell'articolo 116 per guida senza aver mai conseguito la patente;
1 violazione dell'articolo 126 per guida con patente scaduta.
Sono stati inoltre disposti un sequestro amministrativo e cinque fermi amministrativi.
L'attività rientra nei servizi di controllo della circolazione stradale finalizzati a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e a contrastare i comportamenti che possono compromettere la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada.