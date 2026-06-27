Paternò, controlli congiunti tra Polizia Locale e Carabinieri: 20 mila euro di multe e 4 moto fermate
Paternò, controlli congiunti tra Polizia Locale e Carabinieri: 20 mila euro di multe e 4 moto fermate
Nella serata di ieri la Polizia Locale di Paternò, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Paternò, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle norme del Codice della Strada e alla sicurezza urbana.
L'attività si è concentrata nelle zone di Piazza Umberto, Largo Assisi e Corso del Popolo, aree particolarmente frequentate durante le ore serali.
Nel corso dei controlli sono stati verificati circa 50 veicoli. Le verifiche hanno portato alla contestazione di numerose violazioni del Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 20 mila euro.
Tra le principali infrazioni accertate figurano:
mancato utilizzo del casco protettivo;
guida senza patente;
omessa revisione del veicolo;
circolazione in violazione del divieto di accesso.
Nel corso dell'operazione sono stati inoltre sottoposti a fermo amministrativo quattro motocicli.
L'intervento rientra nell'attività di controllo del territorio svolta congiuntamente dalle forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine e contrastare i comportamenti che mettono a rischio l'incolumità degli utenti della strada.