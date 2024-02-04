PATERNO'. CONTROLLI DEI CARABINIERI, SEQUESTRATI DROGA E VEICOLI

Rientrano nel piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale, le attività di controllo svolte nel weekend dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, mirate al contr...

Rientrano nel piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale, le attività di controllo svolte nel weekend dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, mirate al contrasto dei reati predatori, soprattutto rapine e furti su strada, in abitazioni e in esercizi commerciali.

Nella circostanza, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, al fine di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dai paternesi, hanno rivolto particolare attenzione alle zone del centro cittadino di piazza Santa Barbara, piazza Indipendenza e via Vittorio Emanuele.

In queste aree, oltre ad effettuare verifiche preventive presso due locali pubblici, gli equipaggi dell’Arma hanno organizzato diversi posti di controllo, puntellando i maggiori assi viari e le aree più affollate, operando perquisizioni personali e veicolari volte a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel frangente, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre giovani che avevano, nella loro disponibilità, ciascuno una dose di marijuana nascosta nelle tasche degli indumenti.

Lo stupefacente recuperato, del peso complessivo di 5 grammi, è stato sequestrato dai militari che hanno quindi segnalato amministrativamente i tre ragazzi alla locale Prefettura.

Infine, i militari si sono concentrati sulla verifica del rispetto del Codice della Strada, per contrastare quelle condotte di guida indisciplinate che possono creare pericolo per la sicurezza pubblica e, in generale, per tutti gli utenti della strada.

I dispositivi di controllo posizionati hanno permesso di fermare una quarantina di veicoli ed identificare una sessantina di persone.

Sono state accertate e contestate numerose sanzioni amministrative, principalmente ad automobilisti trovati alla guida dei veicoli senza l’assicurazione obbligatoria o senza revisione periodica, per un importo di oltre 6.000 euro.

I Carabinieri hanno sequestrato 5 veicoli, ritirato 6 documenti di guida e di circolazione ed hanno decurtato, in totale, 23 punti dalle patenti di guida.