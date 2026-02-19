Paternò, controlli in due attività: carni senza tracciabilità e gravi irregolarità igieniche. Sequestrati oltre 400 prodotti alimentari e 11 kg di kebab

La Polizia Locale di Paternò congiuntamente al Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale Regionale, a personale dell'ASP di CataniaDipartimento di Prevenzione Veterinaria e ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, nei giorni scorsi hanno effettuato dei controlli presso due attività commerciali di Piazza Indipendenza nel Comune di Paternò, finalizzati al controllo della tracciabilità dei prodotti alimentari e delle condizioni igienico sanitarie dei locali di vendita.

Durante l'ispezione, in una delle due attività commerciali, è stata riscontrata la presenza di condizioni igienico sanitarie non conformi ai requisiti di legge, inoltre è stata accertata la presenza di un numero superiore al consentito di bombole di gas, che per motivi di sicurezza sono state ridotte al numero minimo consentito per legge.

Nell'altra attività commerciale si è accertata la mancata tracciabilità di carni e la non corretta etichettatura in lingua italiana di confezioni di vari alimenti. Questo il risultato del controlli effettuati:

Elevati sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa € 10.000,00 ed

effettuato sequestro amministrativo di:

11 Kg di Kebab;

3 Kg di pane arabo;

3 Kg di impasto di pane;

20 uova già cotte;

23 Kg di fegato di agnellino di origine rumena;

18 confezioni in plastica di prodotti dolciari;

424 confezioni di prodotti alimentari vari.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.