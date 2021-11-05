PATERNÒ. CONTROLLI NEI CANTIERI: SANZIONATA UNA DITTA

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno effettuato nella mattinata una verifica per garan...

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno effettuato nella mattinata una verifica per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di legislazione speciale e tutela del lavoro.

Nel corso delle attività, tra gli altri, è stato controllato in contrada Zappulla un cantiere per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno riscontrato la violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto sette lavoratori risultavano essere sprovvisti delle rispettive tessere di riconoscimento personale, inosservanza che ha comportato una sanzione amministrativa di €. 3.500,00.

Nel corso della verifica, inoltre, i militari hanno proceduto all’identificazione di tredici lavoratori dipendenti di ditte subappaltatrici impegnate nei lavori del cantiere.