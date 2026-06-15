Paternò, controlli per una presunta fuga di gas nella zona della Villetta: sul posto Vigili del Fuoco e tecnici

PATERNÒ – Intervento nella serata di oggi, lunedì 15 giugno, in via Mondello, nella zona della Villetta, dove è stata segnalata una presunta fuga di gas.

L'intervento è scattato intorno alle ore 21. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i tecnici della società che gestisce la rete del gas per effettuare le necessarie verifiche.

Dopo circa mezz'ora i Vigili del Fuoco hanno concluso il loro intervento e hanno lasciato la zona, mentre i tecnici del gas sono rimasti sul posto per proseguire i controlli e accertare l'origine della segnalazione.

Al momento non risultano particolari criticità e le attività di verifica sono proseguite per garantire la sicurezza dell'area interessata.

Seguiranno eventuali aggiornamenti qualora emergessero ulteriori dettagli sull'accaduto.