Sfregiato il grande albero all'ingresso di Paternò: compare la scritta "La mia gioia si chiama"

Alcuni automobilisti avrebbero assistito alla scena e rimproverato l'uomo. Sul tronco è comparsa la scritta «La mia gioia si chiama».

PATERNÒ – Una scritta comparsa sul tronco del grande albero situato sulla rotatoria all'inizio di via Vittorio Emanuele, è stata segnalata ieri pomeriggio da alcuni cittadini alla redazione di 95047.

Secondo le testimonianze raccolte, intorno alle ore 16 un uomo, apparentemente di circa 65 anni, magro, ben vestito e con occhiali, è stato notato da diversi automobilisti nei pressi dell'albero. Alcuni presenti hanno assistito alla scena e l'hanno documentata con alcune fotografie.

Secondo i testimoni, si trattava di un uomo dall'aspetto apparentemente italiano. Una precisazione che alcuni presenti hanno ritenuto importante evidenziare per evitare attribuzioni errate o conclusioni affrettate sull'autore del gesto.

Al momento non sono comunque note la sua identità e l'eventuale residenza.

Sul tronco è comparsa la scritta «La mia gioia si chiama», realizzata presumibilmente con un pennarello indelebile e ben visibile sulla corteccia dell'albero.

Diversi automobilisti si sarebbero fermati per richiamare l'attenzione dell'uomo e contestare il gesto. Dopo il richiamo dei presenti, l'uomo si sarebbe allontanato dalla zona.

Le fotografie inviate alla redazione mostrano chiaramente la scritta presente sul tronco. Resta da verificare se vi siano ulteriori segni o scritte in altre parti della pianta.

L'episodio riguarda uno degli alberi più visibili e riconoscibili dell'ingresso di Paternò e riporta l'attenzione sull'importanza del rispetto del verde pubblico e dei beni comun