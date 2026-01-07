Paternò, controlli straordinari della Polizia: identificate 171 persone e sanzioni per oltre 5mila euro

La Polizia di Stato ha condotto, nei giorni scorsi, un servizio di controllo straordinario a Paternò, nel contesto di un piano d’intervento disposto dalla Questura di Catania per rafforzare le azioni...

A coordinare l’attività sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale del Comune di Paternò.

Ancora una volta, l’incisiva azione coordinata dalla Polizia di Stato si è sviluppata su più fronti, attuando un monitoraggio in diversi punti strategici finalizzato a prevenire casi di spaccio di droga e di consumo di bevande alcoliche tra i più giovani.

Infatti, sono state pattugliate le zone luogo di ritrovo e a ridosso di attività commerciali, specialmente quelle frequentate dai ragazzi. Sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i luoghi di incontro possano trasformarsi in un abituale ritrovo di pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Molteplici posti di controllo sono stati istituiti nei diversi punti d’accesso alla città e a maggiore densità veicolare, con un pattugliamento dinamico di strade e piazze, dal centro alla periferia, per scongiurare rischi per gli utenti della strada derivanti da condotte irregolari da parte di automobilisti e motociclisti.

In questo caso, i poliziotti hanno svolto una serie di accertamenti per vigilare sul rispetto delle regole del Codice della Strada, rilevando molteplici condotte che sono state sanzionate per un importo complessivo di oltre 5.000 euro.

Complessivamente, sono state identificate 171 persone, di cui 28 con precedenti, e sono stati controllati 80 veicoli, tra auto e scooter, contestando molteplici infrazioni alla normativa vigente.

Per le violazioni riscontrate, si è proceduto al sequestro di tre auto sprovviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile e alla sospensione dalla circolazione stradale di sei veicoli per la mancanza della revisione periodica. Sono state ritirate, inoltre, due carte di circolazione e una patente di guida.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma nei prossimi giorni a Paternò come in altri Comuni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.