Paternò, controlli straordinari della Polizia Municipale: sequestri e multe per circa 8 mila euro

Controlli a tappeto nel centro di Paternò nel pomeriggio di ieri, dove la Polizia Municipale ha effettuato un servizio straordinario finalizzato soprattutto al contrasto dei veicoli privi di assicurazione obbligatoria.

Le verifiche si sono concentrate in particolare nella zona di Piazza Indipendenza, dove gli agenti hanno fermato e controllato complessivamente 32 mezzi tra auto e scooter.

Nel corso delle operazioni sono scattati il sequestro di 2 veicoli e il fermo amministrativo di un altro mezzo. Numerose le irregolarità riscontrate dagli agenti, che hanno portato all’elevazione di 16 verbali per diverse violazioni al Codice della Strada.

Tra le infrazioni contestate figurano la mancanza della copertura assicurativa RCA, l’assenza del casco protettivo e la mancata revisione periodica dei veicoli.

L’ammontare complessivo delle sanzioni elevate sfiora gli 8 mila euro, mentre sono stati decurtati complessivamente 9 punti dalle patenti dei conducenti sanzionati.

Parallelamente ai controlli stradali, insieme agli ausiliari della sosta sono stati verificati anche gli stalli delle strisce blu presenti nell’area interessata. In questo caso sono stati elevati ulteriori 10 verbali per irregolarità legate alla sosta.