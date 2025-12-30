Paternò, controlli sui botti: maxi sequestro in un’attività commerciale cinese

Nel corso delle attività di controllo economico del territorio tese al contrasto agli illeciti in materia di commercio di fuochi d’artificio, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequ...

Nel corso delle attività di controllo economico del territorio tese al contrasto agli illeciti in materia di commercio di fuochi d’artificio, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 1.000 articoli di materiale pirotecnico, tra cui anche manufatti esplodenti illegali di produzione artigianale, che se immessi sul mercato avrebbero costituito un serio pericolo per l’incolumità pubblica.

In particolare, i sequestri sono stati eseguiti all’esito di due distinti interventi operati dai finanzieri, rispettivamente, della Compagnia di Paternò presso un locale commerciale gestito da cittadini di origine cinese e della Compagnia Pronto Impiego nei confronti di una “bancarella” abusiva che, nelle vie di Catania, esponeva per la vendita “botti per capodanno”.

Tutti gli articoli, ivi inclusi quelli di produzione artigianale, sono stati sottoposti a sequestro penale e successivamente posti in sicurezza, deferendo in stato di libertà due soggetti alla locale Procura della Repubblica per le condotte di commercio abusivo e produzione di sostanze esplodenti, nonché di vendita senza licenza di fuochi artificiali.

Si rappresenta che le indagini sono state eseguite dalla polizia giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.