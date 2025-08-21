Paternò, controlli sulla differenziata: due multe da 300 euro per errato conferimento dei rifiuti

PATERNO’ – Proseguono i controlli sulla corretta gestione dei rifiuti in città. Questa mattina il Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale del Comune di Paternò ha effettuato una serie di verifi...

PATERNO’ – Proseguono i controlli sulla corretta gestione dei rifiuti in città. Questa mattina il Nucleo di Polizia Edilizia e Tutela Ambientale del Comune di Paternò ha effettuato una serie di verifiche lungo via Vittorio Emanuele, fino a via Strano, per accertare il rispetto del calendario di raccolta differenziata.

Ieri la giornata prevedeva il conferimento dell’organico e del vetro, ma non tutti i cittadini hanno rispettato le regole: gli agenti hanno infatti accertato due irregolarità e, di conseguenza, elevato sanzioni amministrative da 300 euro ciascuna alle utenze responsabili della mancata differenziazione.

L’intervento, reso noto dal Nucleo attraverso il proprio profilo social, rientra in un più ampio piano di controlli mirati avviato sul territorio comunale, volto non solo a punire i trasgressori ma anche a sensibilizzare la cittadinanza sul corretto conferimento dei rifiuti.

La raccolta differenziata – ricordano gli operatori – è un impegno collettivo che serve a garantire decoro urbano, tutela ambientale e riduzione dei costi di smaltimento.

Le verifiche non si fermeranno: i controlli proseguiranno anche nella giornata di domani e nei prossimi giorni in altre zone della città, con l’obiettivo di contrastare comportamenti scorretti che danneggiano l’intera comunità.