PATERNO': CONTROLLO DEL TERRITORIO, MULTE PER IL VOLANTINAGGIO SELVAGGIO
Dopo aver raggiunto un ottimo risultato con la raccolta differenziata si passa adesso ad una stretta sulla corretta Esposizione dei rifiuti e la distribuzione dei volantini.Nella giornata di ieri , 28...
Dopo aver raggiunto un ottimo risultato con la raccolta differenziata si passa adesso ad una stretta sulla corretta Esposizione dei rifiuti e la distribuzione dei volantini.
Nella giornata di ieri , 28 Aprile 2022 la Polizia Municipale Nucleo Tutela Ambientale insieme all’Associazione Nucleo Operativo Ente Tutela Animali e Ambiente (N.O.E.T.A.A.) ed all’Associazione Guardie Ambientali hanno effettuato dei controlli mirati a verificare la corretta esecuzione dell’Ordinanza attualmente in vigore nel nostro Comune ed emanata in merito alla corretta esecuzione del volantinaggio in città.
Sono stati elevati verbali per 500,00 euro per mancato rispetto dell’applicazione dell’Ordinanza.
A titolo esemplificativo: i volantini vanno inseriti totalmente all’interno della buca delle lettere.
I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni insieme anche alla verifica sulla corretta esposizione ed abbandoni dei rifiuti: esposizione che è consentita a partire dalle ore 20:00 e non prima.
Nei verbali emessi è stato anche ordinato anche di ritirare i volantini esposti in modo scorretto.