PATERNO': CONTROLLO DEL TERRITORIO, UN ARRESTO E CINQUE PERSONE DENUNCIATE
I Carabinieri della locale Compagnia, eseguendo un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno ottenuto i seguenti risultati:
- Arrestato un 30enne del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo, condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso nel capoluogo etneo il 12 agosto 2016, dovrà scontare un residuo pena equivalente a giorni 15 di reclusione in regime di detenzione domiciliare.
- Denunciato un 45enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari, perquisendogli l’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato: circa 20 grammi di marijuana, una bilancia elettronica di precisione, diverso materiale utilizzato per confezionamento della droga, nonché 620 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
- Denunciati tre paternesi di anni 67, 52 e 29, tutti sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, poiché sorpresi dai carabinieri a violare le prescrizioni imposte dalla misura preventiva (guida senza patente – ritirata al momento dell’irrogazione della misura – nonché inosservanza degli orari entro i quali i sorvegliati sono obbligati a permanere nella propria abitazione).
- Denunciata una donna di anni 79 del posto, per omessa denuncia di armi. I militari, nell’effettuare diversi controlli alle persone detentrici di armi, in casa della donna hanno rinvenuto e sequestrato una pistola appartenuta al marito, deceduto nel novembre 2017, per la quale non era stata presentata denuncia alle autorità.
Segnalato all’autorità prefettizia un 20enne del posto, poiché trovato in possesso di sei dosi di marijuana detenute per uso personale.
Nel corso del servizio sono state inoltre controllate/i: 45 persone, 33 veicoli, di cui 3 sottoposti a fermo amministrativo, ed elevate contravvenzioni al c.d.s. per oltre 8.000 euro.