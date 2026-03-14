Paternò, coperte nello stabile abbandonato vicino alla scuola Don Milani: la segnalazione dei residenti

Una segnalazione è giunta oggi alla redazione di 95047.it da parte di un residente della zona Ardizzone, a Paternò, che denuncia una situazione che sta destando preoccupazione tra i cittadini.

Secondo quanto riferito, nelle vicinanze della scuola Don Milani sarebbe presente uno stabile in stato di abbandono all’interno del quale sono visibili coperte e indumenti esposti dietro le vetrate.

Dalla foto inviata alla redazione si notano chiaramente alcuni tessuti stesi all’interno dell’edificio, oltre a vetri danneggiati e segni evidenti di degrado, elementi che fanno pensare che lo stabile possa essere utilizzato come rifugio di fortuna.

La situazione preoccupa soprattutto per la vicinanza con l’edificio scolastico, frequentato quotidianamente da studenti e famiglie.

I residenti della zona chiedono quindi verifiche e controlli da parte delle autorità competenti, sia per accertare se l’immobile sia effettivamente occupato sia per garantire sicurezza e decoro nell’area.

La redazione di 95047.it resta a disposizione per eventuali chiarimenti o aggiornamenti da parte degli enti preposti.