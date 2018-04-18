PATERNO’: Corso Italia, l'auto si incastra sotto il camion
A cura di Redazione
18 aprile 2018 15:41
Incidente nella tarda mattina di oggi, lungo il Corso Italia, nella seconda uscita Paternò, dove per cause in corso di accertamento, una vettura Renault Clio è finita con la parte anteriore sinistra sotto il camion
Nell’incidente per fortuna nessuno è rimasto ferito.
Ad avere la peggio , l’autovettura fortemente danneggiata
Disagi e rallentamenti
IN AGGIORNAMENTO