PATERNÒ COVID: DIMINUISCONO I CASI IN CITTÀ', E' MORTO L'AVVOCATO FRANCESCO FINOCCHIARO

E' arrivato nel pomeriggio di oggi l’aggiornamento da parte dell’amministrazione comunale dei dati di Covid-19 a Paternò.

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere in calo ed allo stato attuale sono 429 (-170 rispetto al precedente bollettino emesso ) di cui 32 (-5 rispetto al precedente bollettino) ospedalizzati. 1505 sono i soggetti posti in isolamento domiciliare.

Purtroppo c'è da segnalare un altra vittima a causa del Coronavius.

La comunità Paternese piange oggi l’avvocato Francesco Finocchiaro, aveva 55 anni e da circa un mese combatteva contro il Covid che aveva contratto proprio nell'esercizio della sua professione.

“Il Foro di Catania piange un altro collega, vittima del Covid-19. L’Avvocato Francesco Finocchiaro ci ha lasciati questa mattina“, scrive su Facebook il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

“L’Ordine degli Avvocati, con tristezza e rimpianto, ne ricorda le qualità umane e professionali di competente e stimato giuslavorista. Siamo vicini al dolore della moglie e dei figli“, si legge a conclusione del post.

Lascia la moglie Barbara e due figli, Vincenzo e Salvo. Alla famiglia Finocchiaro la testata giornalista 95047.it porge le più sentite condoglianze.