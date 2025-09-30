Paternò, da domani chiuso fino a giugno 2026 il tratto da via Della Libertà alla rampa di accesso alla SS 284

A partire dal 1° ottobre 2025, una porzione del tratto stradale che costituisce il prolungamento di via Della Libertà, compresa tra l’intersezione con via Stazione Circumetnea e la rampa di accesso al...

La misura resterà in vigore per tutta la durata dei lavori, stimata in circa otto mesi, e comunque fino al completamento delle opere.

La sospensione della circolazione si rende necessaria per consentire l’esecuzione di opere provvisionali propedeutiche alla realizzazione della galleria GA05, parte del progetto di prolungamento della rete metropolitana di Catania dalla stazione Misterbianco centro fino a Paternò, comprensivo del deposito di Ardizzone.

Percorsi alternativi per gli automobilisti

I conducenti che si trovano in corrispondenza dell’intersezione tra via Della Libertà e via Stazione Circumetnea potranno raggiungere le strade provinciali SP 57 e SP 56/II seguendo questo itinerario:

via Stazione Circumetnea;

via Vittorio Emanuele, in direzione Corso Italia;

superata la rotatoria tra Corso Italia e via Vittorio Emanuele, proseguire a destra;

raggiunto lo svincolo, imboccare la direzione Catania (a destra) o Adrano e Belpasso (a sinistra);

(a destra) o (a sinistra); dopo aver oltrepassato il cavalcavia della SS 121, immettersi sulla SS 121 e successivamente sulla SS 284 in direzione Adrano;

e successivamente sulla in direzione Adrano; allo svincolo Belpasso/Ragalna proseguire a sinistra per la SP 57 oppure a destra per la SP 56/II verso Belpasso.

I conducenti provenienti da SP 57 e SP 56/II potranno raggiungere il centro abitato di Paternò imboccando la rampa di collegamento alla SS 284 e, dopo aver superato il km 17+530 della SS 121 in direzione Catania, dovranno utilizzare la successiva ed ultima uscita per Paternò, alla volta di Corso Italia.

Per i veicoli in transito lungo la SS 284 da Adrano verrà predisposto un cartello di preavviso “Transito interrotto in direzione Paternò”. In tal caso, gli automobilisti dovranno proseguire lungo la SS 284, oltrepassare il km 17+530 della SS 121 in direzione Catania e utilizzare l’ultima uscita per Paternò (Corso Italia).

La Polizia Municipale assicurerà che la zona interessata sia debitamente segnalata con cartelli di preavviso e indicazioni chiare sulle deviazioni.

I cittadini e gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica per ridurre i disagi e garantire la sicurezza.