PATERNO': DA DOMANI LA SANIFICAZIONE DI TUTTI I LOCALI DI PERTINENZA DEL COMUNE

A seguito al diffondersi del virus Covid-19 ed alle disposizioni del Ministero dalla Salute, da domani avranno inizio gli interventi di disinfestazione di tutti i locali di pertinenza del comune.

GIORNO 14/05/2020 dalle ore 08

Locali biblioteca comunale, Piccolo Teatro centro polifunzionale, ex ospedale S.Salvatore, Castello Normanno, San Francesco alla collina, ex carcere borbonico, ex Macello Comunale, locali ex Pretura, locali Cimitero Monumentale, campi sportivi e palestra di via Bologna.

GIORNO 15/05/2020 dalle ore 08

Locali centro aggregazione anziani, Casa Coniglio e Nonno per amico, locali nuovo Cimitero, ufficio custode e servizi igienici Parco Giovanni XXIII e villa Moncada, ufficio Vigili Urbani, servizi igienici mercato, magazzini e spogliatoi operai manutenzione, auto parco comunale, centro disabili, Scuola infanzia S.Francesco.

GIORNO 15/05/2020 dalle ore 15

Locali ex Tribunale di piazza della Regione

GIORNO 16/05/2020 dalle ore 08

Locali palazzo comunale, palazzina 1 e 2, Corpo Polizia Municipale, ufficio centralino, ex galleria ed archivio comunale