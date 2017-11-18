95047

PATERNO': DA DOMANI LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO GRISTINA NELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - IL PROGRAMMA

18 novembre 2017 12:52
L’arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, a partire da domani e fino a sabato 25 Novembre, sarà in visita pastorale nella parrocchia “San Michele Arcangelo”.

IL PROGRAMMA:

 

DOMENICA 19 NOVEMBRE

ORE 10 - Accoglienza Arcivescovo  e celebrazione Eucaristica

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

ORE 17.30 - Visita al alcuni ammalati presso istituto "Casa dei colori"                                                                                                                                              ORE 18.30 - Incontro con i gruppi parrocchiali                                                                                                                                                                                   ORE 19.30 - Incontro con i membri del consiglio pastorale parrocchiale                                                                                                                                           ORE 20.30 - Incontro con i membri del consiglio per gli affari economici

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

ORE 09.45 - Visita al alcuni ammalati del territorio parrocchiale                                                                                                                                                            ORE 11.00 - Confessioni e dialogo con i fedeli

SABATO 25 NOVEMBRE

ORE 17.30 - Incontro con i ragazzi, i genitori e catechisti                                                                                                                                                                      ORE 18.30 - Assemblea pastorale

 

 

 

