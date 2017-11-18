PATERNO': DA DOMANI LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO GRISTINA NELLA PARROCCHIA SAN MICHELE - IL PROGRAMMA
L’arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, a partire da domani e fino a sabato 25 Novembre, sarà in visita pastorale nella parrocchia “San Michele Arcangelo”.IL PROGRAMMA:
DOMENICA 19 NOVEMBRE
ORE 10 - Accoglienza Arcivescovo e celebrazione Eucaristica
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
ORE 17.30 - Visita al alcuni ammalati presso istituto "Casa dei colori" ORE 18.30 - Incontro con i gruppi parrocchiali ORE 19.30 - Incontro con i membri del consiglio pastorale parrocchiale ORE 20.30 - Incontro con i membri del consiglio per gli affari economici
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
ORE 09.45 - Visita al alcuni ammalati del territorio parrocchiale ORE 11.00 - Confessioni e dialogo con i fedeli
SABATO 25 NOVEMBRE
ORE 17.30 - Incontro con i ragazzi, i genitori e catechisti ORE 18.30 - Assemblea pastorale