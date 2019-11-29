95047

PATERNO’: DA DOMANI, PER NATALE IL MERCATO PROLUNGA IL SUO ORARIO

29 novembre 2019 14:31
News
In occasione delle festività natalizie, il tradizionale mercato trisettimanale di Via Fonte Maimoide per i giorni:

  • SABATO 30 Novembre 2019
  • SABATO 07 e 14 Dicembre 2019 

sarà prolungato fino alle ore 19.

Per tanto l'orario per fare gli ultimi acquisti tra i banchi alimentari, di abbigliamento e di articoli vari sarà dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

