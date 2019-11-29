PATERNO’: DA DOMANI, PER NATALE IL MERCATO PROLUNGA IL SUO ORARIO
A cura di Redazione
29 novembre 2019 14:31
In occasione delle festività natalizie, il tradizionale mercato trisettimanale di Via Fonte Maimoide per i giorni:
- SABATO 30 Novembre 2019
- SABATO 07 e 14 Dicembre 2019
sarà prolungato fino alle ore 19.
Per tanto l'orario per fare gli ultimi acquisti tra i banchi alimentari, di abbigliamento e di articoli vari sarà dalle ore 8,00 alle ore 19,00.