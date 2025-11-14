Paternò, da domani sospeso il conferimento di plastica e cellophane al CCR di Tre Fontane

La Dusty – Paternò ha diffuso nelle ultime ore un avviso rivolto alla cittadinanza tramite il proprio profilo social, informando che a partire da domani, sabato 15 novembre, il conferimento di plastic...

Si tratta di una comunicazione che riguarda da vicino molti utenti, soprattutto coloro che utilizzano il CCR per smaltire correttamente questo tipo di materiali.

Secondo quanto riportato dall’azienda, la sospensione si rende necessaria a causa della chiusura temporanea dell’impianto di conferimento che riceve solitamente tali rifiuti.

La struttura, non essendo momentaneamente operativa, non può garantire il trattamento e lo smaltimento della plastica e del cellophane, motivo per cui Dusty è stata costretta ad interrompere il servizio in attesa del ripristino della normale funzionalità.

Al momento non è stata indicata una data precisa per la riapertura dell’impianto. La sospensione rimarrà valida fino a nuova comunicazione, che verrà diffusa non appena saranno fornite informazioni certe sulla ripartenza del servizio. La società invita quindi i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali, sia sui canali istituzionali che sulle pagine social aziendali.

Nel frattempo, si raccomanda agli utenti di seguire scrupolosamente le indicazioni del calendario di raccolta differenziata e di evitare accumuli o conferimenti impropri, al fine di mantenere il corretto decoro urbano e non creare disagi nelle zone limitrofe.