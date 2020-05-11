PATERNO': DA GIOVEDÌ RIPARTE MERCATO TRISETTIMANALE, CON NUOVA UBICAZIONE

Questa mattina il sindaco di Paternò Nino Naso ha incontrato i venditori ambulanti di generi alimentari del mercato trisettimanale. Si è convenuto, dopo un confronto ampio, pacifico, raccogliendo le i...

Questa mattina il sindaco di Paternò Nino Naso ha incontrato i venditori ambulanti di generi alimentari del mercato trisettimanale. Si è convenuto, dopo un confronto ampio, pacifico, raccogliendo le istanze degli operatori e nell'ottica della ripartenza in questa "Fase 2" del Coronavirus, di far ripartire per l'appunto le attività di vendita a partire dal prossimo giovedì 14 maggio, nel massimo rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza individuali come l'utilizzo di mascherine e guanti.

Il mercato sarà ubicato in Corso Italia nel parcheggio adiacente la piscina comunale (fronte Parco del Sole). Erano presenti insieme a me anche gli assessori Luigi Gulisano, Ignazio Mannino, il comandante della Polizia Municipale Antonino La Spina, il tenente Enzo Pedalino, il capo settore Attività Produttive Angelo Galea e l'assessore al ramo Attività Produttive Salvatore Tomasello.

Il sindaco ha dichiarato: "Si lavora senza sosta e con positività alla ripartenza di tutte le attività economiche della nostra Paternò".