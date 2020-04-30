PATERNO': DA LUNEDÌ 4 MAGGIO RIAPRONO I CIMITERI, CHIUSI ANCORA I PARCHI

il sindaco di Paternò ha firmato l'ordinanza n. 45 del 30 aprile 2020 che stabilisce la riapertura dei civici cimiteri comunali a partire dal 4 Maggio 2020, con i seguenti orari:da lunedì a venerdì 8....

il sindaco di Paternò ha firmato l'ordinanza n. 45 del 30 aprile 2020 che stabilisce la riapertura dei civici cimiteri comunali a partire dal 4 Maggio 2020, con i seguenti orari:

da lunedì a venerdì 8.00/18.00, sabato 8.00/13.30 e domenica 9.00/13.00, alle seguenti condizioni:

A) L'accesso è consentito, negli orari prefissati, unicamente dal cancello principale, con modalità

contingentate per un numero massimo di 30 visitatori per volta, muniti di guanti e mascherina, e con una durata massima di visita ai propri defunti di un ora ;

B) Si portatori di handicap sarà consentito l'accesso prioritario con un accompagnatore.

C) Sia evitata ogni forma di assembramento di persone, mantenendo la distanza di sicurezza

interpersonale di un metro.

Prorogata con ordinanza n. 44 del 30 aprile 2020 la chiusura dei parchi urbani cittadini.

SI ordina quindi il mantenimento della chiusura della Villa Moncada e del Parco Papa Giovanni XXIII in quanto giusto art. 1 lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, risulta impossibile assicurare il rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone, nè il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, nonchè la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.