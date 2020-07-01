PATERNO': DA OGGI IN VIGORE L'ORARIO ESTIVO PER GLI UFFICI COMUNALI, UFFICI CHIUSI IL POMERIGGIO

Il sindaco di Paternò Nino Naso, richiamato il vigente regolamento comunale sull'orario di servizio di lavoro e di apertura al pubblico di questo Comune - ed in particolare l'art.13 nel quale per il p...

Il sindaco di Paternò Nino Naso, richiamato il vigente regolamento comunale sull'orario di servizio di lavoro e di apertura al pubblico di questo Comune - ed in particolare l'art.13 nel quale per il periodo giugno/settembre è previsto che gli uffici osservino l'orario estivo con la chiusura nell'orario pomeridiano ed il recupero del debito orario con una diversa articolazione dell'orario settimanale - ritiene opportuno attivare dall'1 luglio 2020 e sino al 31 agosto 2020 il suddetto orario estivo modificando l'orario nel modo seguente:

Da lunedì a venerdì entrata ore 07:45 ed uscita ore 14:57, disponendo la chiusura nelle ore pomeridiane.