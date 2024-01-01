PATERNÒ: DANNEGGIATI LE VETRATE DELLA CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO

Nella notte di Capodanno, un atto vandalico ha colpito la Chiesa di San Michele Arcangelo a Paternò, con danni gravi riportati alle sue vetrate a causa di botti esplosi durante i festeggiamenti dell'u...

Nella notte di Capodanno, un atto vandalico ha colpito la Chiesa di San Michele Arcangelo a Paternò, con danni gravi riportati alle sue vetrate a causa di botti esplosi durante i festeggiamenti dell'ultimo giorno dell'anno.

Il parroco, Don Giuseppe Davide Mirone, ha espresso il suo sgomento riguardo all'atto vandalico.

"Questa è la sorpresa che abbiamo trovato all'inizio del nuovo anno 2024", ha dichiarato il parroco, visibilmente colpito dagli eventi della notte precedente. "Il grave episodio non ci ha permesso di celebrare la messa delle ore 8.30. Le persone che erano venute con rammarico sono andate via e con mio grande dispiacere", ha concluso Mirone.

I danni maggiori si concentrano su ben cinque vetrate della chiesa, ridotte in pezzi a causa dell'esplosione dei botti.

L'autorità sono stati tempestivamenti informati dell'incidente e ha avviato un'indagine per identificare i responsabili di questo atto offensivo. Nel frattempo, la comunità si è unita nel condannare l'atto vandalico, sottolineando l'importanza di preservare luoghi di culto e manifestando solidarietà al parroco e ai fedeli colpiti dall'incidente.