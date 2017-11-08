PATERNO': DECEDUTO IL PICCOLO DI 3 ANNI, VITTIMA DI UN INCIDENTE LO SCORSO 29 OTTOBRE

Non c'è l'ha fatta il piccolo di tre anni rimasto vittima di un grave incidente lo scorso 29 ottobre in via Amenano a Misterbianco, dove la Mercedes su cui viaggiava il piccolo con la mamma, la nonna...

Non c'è l'ha fatta il piccolo di tre anni rimasto vittima di un grave incidente lo scorso 29 ottobre in via Amenano a Misterbianco, dove la Mercedes su cui viaggiava il piccolo con la mamma, la nonna e la zia si è scontrata con una Peugeot guidata da un diciottenne di Belpasso.

Lo scontro è stato terribile, e proprio il piccolo ha avuto la peggio. Trasportato d'urgenza al Garibaldi di Nesima, si è subito capito che le sue condizioni erano critiche.

Ora, a distanza di 9 giorni, arriva la triste notizia del decesso del piccolo, avvenuto in seguito alle gravi ferite riportate.

In giornata, l’equipe sanitaria avvierà la procedura per l’espianto degli organi della vittima, come disposto dai genitori in uno slancio di estremo altruismo che supera persino il dolore straziante.

Il piccolo è di Paternò, e alla sua famiglia, colpita dal grave lutto, giungono le condoglianze da parte della nostra redazione.