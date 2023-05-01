PATERNÒ: DEGRADO AL CIMITERO – LA SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che testimonia la situazione nel cimitero monumentale di Paternò."Andare a trovare i propri cari defunti dovrebbe essere un momento da viv...

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che testimonia la situazione nel cimitero monumentale di Paternò.

"Andare a trovare i propri cari defunti dovrebbe essere un momento da vivere sicuramente in un ambiente più confortevole e con le condizioni igienico-sanitarie minime" spiega la segnalazione con le foto allegati, queste sono una piccola parte, è un indecenza conclude il nostro lettore mantenere il cimitero in questo stato".

LE FOTO SONO DI IERI 30 APRILE 2023