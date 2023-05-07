95047

PATERNÒ: DEGRADO AL CIMITERO – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che testimonia la situazione nel cimitero monumentale di Paternò."Sono un vostro assiduo lettore e vorrei portare alla vostra attenzione i...

A cura di Redazione Redazione
07 maggio 2023 13:14
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che testimonia la situazione nel cimitero monumentale di Paternò.

"Sono un vostro assiduo lettore e vorrei portare alla vostra attenzione il degrado riguardante la pulizia e la manutenzione del cimitero, ognuno di noi ha purtroppo un caro defunto che va a trovare più o meno frequentemente e assistere a questo scempio non è mai bello."

LE FOTO SONO STATE SCATTATE, OGGI 07 MAGGIO 2023

