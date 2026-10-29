393 9504777 Paternò, degrado e sporcizia tra via Bellini e via Sondrio: la segnalazione di un cittadino

Blocchi di cemento danneggiati, rifiuti abbandonati e scritte sui muri. La situazione segnalata da un lettore di 95047.it.

Ancora una segnalazione di degrado urbano a Paternò. Questa volta a richiamare l'attenzione è un cittadino che ha inviato alla redazione di 95047.it alcune fotografie scattate in via Bellini, all'angolo con via Sondrio, per denunciare le condizioni di sporcizia e abbandono presenti nella zona.

Come mostrano le immagini, lungo il margine della carreggiata si trovano grossi blocchi di cemento, uno dei quali visibilmente danneggiato, con frammenti e detriti sparsi sull'asfalto. Su uno dei blocchi sono stati inoltre abbandonati alcuni indumenti.

A completare il quadro, rifiuti presenti lungo la strada e diverse scritte sui muri degli edifici.

Una situazione che, oltre a compromettere il decoro urbano, potrebbe rappresentare un pericolo per pedoni e automobilisti, soprattutto per la presenza dei detriti e del blocco danneggiato.

La segnalazione punta a richiamare l'attenzione di chi di competenza affinché venga effettuato un sopralluogo e si provveda alla pulizia dell'area e alla verifica delle condizioni di sicurezza.

95047.it continua a dare spazio alle segnalazioni dei cittadini, con l'obiettivo di portare all'attenzione pubblica situazioni di degrado e criticità presenti sul territorio.