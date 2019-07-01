PATERNÒ: DENUNCIATI TRE COMMERCIANTI DI “MARIJUANA LIGHT”

COMUNICATO DEI CARABINIERII Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in attuazione della direttiva ministeriale dello scorso maggio, denominata “commercializzazione di canapa e nor...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in attuazione della direttiva ministeriale dello scorso maggio, denominata “commercializzazione di canapa e normativa sugli stupefacenti”, hanno svolto numerosi controlli e perquisizioni negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita della c.d. “Marijuana Light”, riscontrando in alcuni di essi delle violazioni di carattere penale.

Difatti, all’interno delle rivendite “Green House Shop”, di via Emanuele Bellia a Paternò, “Cannabis Zone”, di via Vittorio Emanuele a Belpasso, “Weed Shop”, di via Circonvallazione a Paternò, i militari hanno sequestrato oltre 200 confezioni contenenti delle inflorescenze, già vietate, comunque con il principio attivo superiore a quello previsto dalla legge e quindi non commerciabile.

I tre titolari dei negozi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per vendita e commercializzazione di sostanze stupefacenti.