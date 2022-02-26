PATERNÒ: DENUNCIATO L AGGRESSORE DELLA LITE DAVANTI ALLA SCUOLA , ERA A CASA DEI NONNI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno denunciato a piede libero, per il reato di lesioni aggravate, un minore responsabile del ferimento di un altro coetaneo avvenuto nel...

La lite, maturata per motivi sentimentali, è iniziata all’orario di uscita dall’Istituto degli studenti e degenerata quando uno dei minori ha estratto un coltello, colpendo il rivale alla gamba destra procurandogli una ferita lacero contusa.

Il minore ferito è stato trasportato presso l’ospedale SS Salvatore di Paternò, dove è stato giudicato guaribile con 20 giorni di prognosi per ferita lacero contusa mentre l’aggressore, datosi inizialmente alla fuga, è stato prontamente rintracciato dai Carabinieri a casa dei nonni materni, nelle cui vicinanze è stato ritrovato anche il coltello, sottoposto a sequestro, utilizzato per l’aggressione.

Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Catania