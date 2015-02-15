Paternò, derby indigesto: vince l'Acireale
I granata passano grazie ad un rigore trasformato da Messina
95047.it Non è bastata una prova generosa sciorinata dai rossoazzurri di mister Pannitteri nel derby contro l'Acireale. Al Falcone-Borsellino passano i granata grazie ad un calcio di rigore trasformato da Messina nel corso della prima frazione di gara. Questi i risultati e la classifica del Girone B d'Eccellenza:
Scordia-Milazzo 2-1
Igea Virtus-Taormina 1-0
Paternò-Acireale 0-1
Siracusa-Viagrande 0-
Castelbuonese-Rosolini 3-1
Città di Messina-Vittoria 3-1
San Pio X-Giarre 1-4
Ha riposato il Modica
CLASSIFICA:
Siracusa 46
Scordia 44
Milazzo 40
Castelbuonese 36
Acireale 36
Viagrande 34
Igea Virtus 32
San Pio X 27
Vittoria 26
Giarre 25
Modica 23
Paternò 22
Città di Messina 22
Rosolini 19
Taormina 10